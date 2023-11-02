لبنان.. العثور على جثتي راعيين فقدا بعد تعرضهما لإطلاق نار إسرائيلي

أفادت وسائل إعلامية لبنانية، بأنه عثر صباح اليوم الخميس على جثتي راعيين مفقودين في الوزاني بعد تعرضهما أمس لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي.

وكانت وحدة من الجيش اللبناني برفقة قوات "اليونيفيل" الدولية، أطلقت يوم أمس عملية بحث عن الراعيين 20 عاما و22 عاما بعد أن تعرضا لإطلاق نار عصر يوم أمس الأربعاء، من قبل القوات الإسرائيلية من موقع الحماري أثناء رعيهما الماشية في منطقة ⁧الوزاني.

إلا أنه ومع حلول ليل أمس، لم يتمكن الجيش و"اليونيفيل" والصليب الأحمر اللبناني، من العثور عليهما.

وقد تم استئناف عمليات البحث صباح اليوم، حيث عثر عليهما مقتولين.

ويوم أمس، قال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي إن "القوات المسلحة اللبنانية طلبت مساعدة اليونيفيل لإجلاء شخصين أصيبا بالقرب من الخط الأزرق في منطقة الوزاني"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار لإتاحة المجال للقوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل بالبحث عن الشخصين".

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية