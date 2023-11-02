مجلة بريطانية: حماس مذنبة في مقتل الأطفال في غزة لتشجيعها الولادات

زعمت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، بأن وجود نسبة عالية من الأطفال بين القتلى نتيجة تصعيد النزاع في قطاع غزة يرجع إلى سياسة حماس في تشجيع الولادات.

وجاء في مقالة المجلة: "يعكس العدد الهائل لوفيات الأطفال في قطاع غزة، من بين أمور أخرى، التركيبة السكانية الشابة لهذه المنطقة بشكل خاص. حوالي نصف سكان الأراضي الفلسطينية تقل أعمارهم عن 20 عاما، وهو أعلى بكثير من المتوسط ​​في البلدان الأخرى ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى مثل العراق وناميبيا وتايلاند".

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ونقلت المجلة، عن وزارة الصحة الفلسطينية، التي وصفت بياناتها بأنها "دقيقة بشكل عام"، أنه قتل في الفترة من 7 إلى 24 أكتوبر، 2900 طفل في القطاع، وهو ما يمثل 40% من إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين.

ونوهت المجلة بأن هذا المعدل المرتفع لوفيات الأطفال في النزاعات المسلحة، يرجع إلى "الخصائص الديموغرافية" للمنطقة وسياسات حماس.

وقالت المجلة: "بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، سعت حماس إلى الحفاظ على معدل المواليد المرتفع في المنطقة.

وقد دخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة.

وحتى يوم أمس، ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 331 عسكريا.

المصدر: نوفوستي