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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط بصفوفه في معركة شمال قطاع غزة

اليونيسف تصف القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة بالمجزرة

أخبار العالم العربي

اليونيسف تصف القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة بالمجزرة
Sputnik
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وصف صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين الفلسطنيين في قطاع غزة، بالمجزرة.

وجاء في تعليق صدر عن المنظمة: "مشاهد المجزرة التي وردت من مخيم جباليا في قطاع غزة عقب الغارات أمس واليوم (الثلاثاء والأربعاء) مرعبة فعلا".

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وكما لاحظت اليونيسيف، رغم عدم وجود تقدير لعدد الأطفال الذين قتلوا خلال هذه الغارات، "يبدو أن مئات الأشخاص أصيبوا وقتلوا"، ومن بينهم، وفقا للبيانات الأولية، الكثير من القاصرين.

في وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن حركة حماس أن 195 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 777 آخرون في الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية في غزة يوم الثلاثاء الماضي، إن الغارات الجوية على جباليا أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 400 شخص.

 وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت في وقت لاحق، أن إسرائيل هاجمت مخيم اللاجئين، في محاولة للقضاء على أحد قادة حماس.

ووصف المتحدث الإسرائيلي، الضحايا المدنيين بالمأساة، لكنه ألقى باللوم في مقتلهم على قيادة حركة حماس.

من جانبها، حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، من أن قصف القوات الإسرائيلية لمخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة قد يرقى إلى جريمة حرب.

المصدر: نوفوستي

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