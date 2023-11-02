"حزب الله" يعلن استهداف 19 موقعا إسرائيليا دفعة واحدة

أعلن "حزب الله" اللبناني استهدافه 19 موقعا ونقطة عسكرية إسرائيلية دفعة واحدة على طول الحدود اللبنانية مع شمال إسرائيل.

وقال الحزب إنه "بالتزامن مع الهجوم الذي شنته المقاومة الإسلامية بالمسيرات الهجومية على ثكنة زبدين في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة، هاجمنا في وقت واحد عند الساعة 3:30 عصر اليوم ‏الخميس 19 موقعا ونقطة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجهة والقذائف ‏المدفعية والأسلحة المباشرة وحققنا فيها إصابات مباشرة".‏

إقرأ المزيد

وأضاف أن المواقع المستهدفة هي‏ المرج والمالكية وجل الدير ورأس الناقورة البحري وخربة زرعيت والضهيرة‏ ونقاط‏ مختلفة على طول الحدود اللبنانية مع شمال إسرائيل.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل و32 ألف جريح فلسطيني.

وذكرت الوزارة أنه من بين القتلى الـ9061 يوجد 3760 طفلا و2326 سيدة.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT