"هآرتس": اليمين الإسرائيلي المتطرف يسعى لإضعاف خطة واشنطن حول مستقبل غزة

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم يعمل على إضعاف خطة واشنطن، لتقديم السلطة الفلسطينية على أنها الحل لقطاع غزة ما بعد الحرب.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة وإسرائيل منقسمتان بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية، مبينة أنه "بينما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديمها كهيئة حاكمة في نهاية المطاف في غزة، يعمل أعضاء اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إضعافها".

وأفادت بأن "هذا الانقسام يأتي مع قلق الأمريكيين المتزايد بشأن الوضع الراهن في الضفة الغربية، حيث تهدد السلطة الفلسطينية الضعيفة بالفعل والتي أصبحت على وشك الانهيار، ويهدد عنف المستوطنين المتصاعد بزعزعة استقرار الشرق الأوسط بشكل أكبر في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر".

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اعتبر أن "الحل الأفضل لقطاع غزة ما بعد حركة حماس هو إعادة القطاع إلى سيطرة السلطة الفلسطينية".

كما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم "عزل" حركة حماس، من بينها أن "تتولى سلطة فلسطينية فعالة ومتجددة حكم غزة".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8525 قتيلا، و21543 جريحا، و2000 مفقود بينهم 1100 طفل، ما زالوا تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 326 عسكريا، فيما أسرت "حماس" 240 إسرائيليا.

المصدر: "هآرتس" + RT