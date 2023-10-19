لابيد يتحدث عن "أفضل حل" لقطاع غزة

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن "الحل الأفضل لقطاع غزة ما بعد حركة حماس هو إعادة القطاع إلى سيطرة السلطة الفلسطينية".

وقال في إيجاز صحفي في تل أبيب: "أعتقد أن أفضل شيء في النهاية هو عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر ليس الحل المثالي.. لكن إذا سألتني ما هي استراتيجية الخروج التي ينبغي أن تكون، فأعتقد أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يساعد السلطة الفلسطينية في إعادة السيطرة على الأمور".

وأضاف: "هكذا كانت الأمور من قبل، ولا يزال لدى السلطة الفلسطينية حوالي 20 ألف شخص يعملون لديها في غزة، ويديرون الكثير من المرافق والمنظمات المدنية هناك عن بعد".

ووعد بأنه "لن يهدأ لنا بال حتى ترحل حماس ويحدث فراغ حكومي هناك"، لافتا إلى "أننا نخوض معركة مع حماس، وليس مع شعب غزة".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول". وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر من 3478 وجرح أكثر من 13 ألفا. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 306 بين ضابط وجندي، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"