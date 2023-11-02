"القناة 13": وفد أمني إسرائيلي زار مصر

أفادت "القناة 13" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن وفدا أمنيا إسرائيليا زار مصر هذا الأسبوع "من أجل تعزيز الحلول الإنسانية الفورية والعاجلة لمواطني قطاع غزة".

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وقالت القناة إن "منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية، اللواء غسان عليان، زار مصر في الأيام الأخيرة برفقة مسؤولين كبار آخرين في المؤسسة الأمنية، من أجل تعزيز الحلول الإنسانية الفورية والعاجلة لمواطني قطاع غزة".

وأضافت القناة أن "الزيارة تمت هذا الأسبوع، حيث أوضحت مصر أنها لا تنوي قبول اللاجئين على أراضيها، فيما يحاول المسؤولون في إسرائيل التحقق مما إذا كانت مصر ستتمكن من السماح بذلك، بخلاف إنشاء مستشفى ميداني".

ولفتت القناة إلى أنه "تتم حاليا دراسة إمكانية نقل مرضى من غزة إلى أوروبا بالقطار الجوي من قطاع غزة"، ونقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "إخراج الجرحى من المستشفيات سيسمح لنا بالتصرف بطريقة أفضل وأكثر استهدافا".

وخرج أمس الأربعاء، 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

المصدر: القناة 13 الإسرائيلية