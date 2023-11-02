"نيويورك تايمز": واشنطن تعتزم حث إسرائيل على وقفات للعمليات العسكرية في غزة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيحث إسرائيل خلال زيارته في 3 نوفمبر تل أبيب على الموافقة على سلسلة من الوقفات للعمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين: "سيصر بلينكن على بعض"التوقف الإنساني" للحرب عندما يصل إلى إسرائيل يوم الجمعة".

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وأشار البيت الأبيض إلى أنهم يدعون إلى توقف مؤقت في إطار زمني وجغرافي محدد.

وذكر المسؤولون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو منفتحا على فكرة الهدنة الإنسانية.

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل و32 ألف جريح فلسطيني.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: نوفوستي