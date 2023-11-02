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الملك سلمان وولي عهده يتبرعان من مالهما إلى غزة

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الملك سلمان وولي عهده يتبرعان من مالهما إلى غزة
AFP
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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، تبرع العاهل السعودي وولي عهده محمد بن سلمان، بمبلغ 50 مليون ريال سعودي (حوالي 13 مليون دولار أمريكي) ضمن حملة التبرعات الشعبية لقطاع غزة.

وذكر المركز أن حملة التبرعات التي أطلقت اليوم، افتتحها الملك سلمان بالتبرع بمبلغ وقدره 30 مليون ريال، كما تبرع ولي العهد بمبلغ 20 مليون ريال.

وحسب الموقع الحملة، فقد وصل مجموع المتبرعين إلى 14996، ووصل مجموع التبرعات إلى 52،912،917 مليون ريال.

الملك سلمان وولي عهده يتبرعان من مالهما إلى غزة

المصدر: RT

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