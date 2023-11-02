العاهل السعودي وولي عهده يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة

وجه الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، بإطلاق حملة شعبية لإغاثة قطاع غزة.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.

وبين الربيعة أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وكان مجلس الوزراء السعودي، شدد على وجوب تمكين المنظمات الإغاثية لإيصال المساعدات العاجلة للمدنيين في غزة، داعيا إلى إيجاد حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 8796 قتيلا، و22219 جريحا، و2000 مفقود بينهم 1100 طفل، ما زالوا تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 326 عسكريا، فيما أسرت "حماس" 240 إسرائيليا.