موسكو تحذر من تكرار سيناريو "مبادرة ريغان" في الشرق الأوسط

صرح نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي ألكسندر فينيديكتوف بأن واشنطن ستسعى للاستفادة من التصعيد في الشرق الأوسط، محذرا من تكرار سيناريو الثمانينات من القرن الماضي في المنطقة.

وقال فينيديكتوف في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، نشر يوم الخميس: "كلنا نعرف عن عمل الأمريكيين خلال سنوات طويلة لتقويض جهود صنع السلام العالمية وعرقلة التقارب بين مواقف الطرفين في المواجهة الفلسطينية – الإسرائيلية".

وتابع: "كما تبين التجربة، فإن الأمريكيين، مثلما كان في الوضع الخاص بأوكرانيا، لن يفوتوا الفرصة للاستفادة من استمرار التصعيد في الشرق الأوسط".

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وأعاد المسؤول الروسي التذكير بـ"مبادرة ريغان بشأن الشرق الأوسط"، وقال إن "الأمريكيين آنذاك لم يجدوا أي شيء أفضل من إرسال قواتهم إلى المنطقة. وفي الحقيقة تحول ذلك إلى تدخل سافر ليس في شؤون لبنان فحسب، بل والعديد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط".

وخلص إلى القول: "آمل في أن أصدقاءنا في المنقطة يتذكرون دروس التاريخ، ولن يسمحوا بتكرار مثل هذا السيناريو".

المصدر: "نوفوستي"