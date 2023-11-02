إسرائيل تخصص مليار شيكل لدعم جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي

أعلنت إسرائيل عن تخصيص ما لا يقل عن مليار شيكل للمدفوعات والمنح المالية التي ستقدمها للإسرائيليين الذين يخدمون في الاحتياط خلال عملية السيوف الحديدية.

وأشارت وزارتا المالية والدفاع في إسرائيل، الخميس، إلى أن جنود الاحتياط سيحصلون على دفعة مالية لمرة واحدة تصل إلى 1100 شيكل للمجند، كما سيحصل جنود الاحتياط الذين لديهم أطفال دون سن 14 عاما على منحة إضافية قدرها 2000 شيكل.

وبعد عملية طوفان الأقصى أعلنت إسرائيل حالة الحرب، واستدعت نحو 300 ألف مجند أحتياط للعودة للخدمة في الجيش الإسرائيلي.

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المصدر: جيروزاليم بوست