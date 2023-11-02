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الإعلام الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي ألقى 25 ألف طن من المتفجرات على القطاع حتى الآن

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الإعلام الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي ألقى 25 ألف طن من المتفجرات على القطاع حتى الآن
Globallookpress
قطاع غزة
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قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة في بيان مساء يوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي وحسب التقديرات ألقى 25 ألف طن من المتفجرات على القطاع حتى الآن.

وذكر مكتب الإعلام الحكومي التابع لحركة حماس أن ذلك يعادل 70 طنا لكل كيلومتر مربع.

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وأفاد المكتب الإعلامي بأن الجيش الإسرائيلي أقر بإلقاء 10000 قنبلة منذ بداية الحرب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه شن ما يزيد عن 12 ألف غارة على قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أنه شن هذه الغارات على "آلاف الأهداف".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد قال مساء الأربعاء، إن الجيش ألقى على مدينة غزة وحدها أكثر من 10 آلاف قنبلة.

وجاءت تصريحات يوآف غالانت في مؤتمر صحفي في تل أبيب للحديث عن مجريات الحرب في يومها السادس والعشرين وبعد يوم من بدء الهجوم البري في قطاع غزة، حيث قال "ألقينا عشرة آلاف قنبلة على مدينة غزة".

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ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT

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