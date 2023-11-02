الجيش الإسرائيلي يعلن تطويق مدينة غزة بالكامل

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري، مساء الخميس، أنه تم تطويق مدينة غزة من كل الجهات.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي "لقد أكملت قواتنا تطويق مدينة غزة، مركز نشاط حماس".

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وردا على سؤال حول وقف محتمل لإطلاق النار، صرح هاغاري بأن "مصطلح وقف إطلاق النار ليس على جدول الأعمال على الإطلاق في الوقت الحالي".

هذا، وأفاد بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، سيسافر إلى إيران على متن طائرته الخاصة.

وأضاف "يحاولون صرف انتباهنا عن غزة، ونحن نركز على حماس، بعد أن كثفت الجماعات المسلحة هجماتها ضد إسرائيل".

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الجهوزية لأي تطور يستجد في كل منطقة، مشيرا لوجود آلاف أنواع الذخيرة والأهداف الأخرى مع الانتشار بشكل واسع النطاق في المنطقة الجنوبية.

وذكر أنه في إطار مجهود الدفاع "تنفّذ قوات الجيش نشاطات دفاعية تشمل كمائن الاستطلاع، والدوريات والأعمال الاستباقية في المنطقة الحدودية في المناطق المجاورة للسياج".

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ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية