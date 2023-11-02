بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يستعرض جهوزيته للتطورات في كل جبهة مع حماس وحزب الله

أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري الجهوزية لأي تطور يستجد في كل منطقة مشيرا لوجود آلاف أنواع الذخيرة والأهداف الأخرى مع الانتشار بشكل واسع النطاق في المنطقة الجنوبية.

وأشار الناطق العسكري الإسرائيلي إلى أنه في إطار مجهود الدفاع "تنفّذ قوات جيش نشاطات دفاعية تشمل كمائن الاستطلاع، والدوريات والأعمال الاستباقية في المنطقة الحدودية في المناطق المجاورة للسياج".

ولفت إلى أن ذلك كله في سبيل "تعزيز الحماية وإزالة التهديد فورا".

وأضاف: "كل ذلك إلى جانب مجهود مشترك لجمع المعلومات الاستخباراتية، من الجو والبر على حد سواء، والذي يشهد مستوى عاليا من التأهب والترقب".

وكشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه بالتزامن مع ذلك "تجري قوات جيش الدفاع التدريبات لزيادة أهلية القوات كما وتوجد هناك خطط عملياتية واسعة النطاق والتي يتم التحقق من صلاحيتها باستمرار وتكون جاهزة للتنفيذ والتطبيق الفوري".

وتابع تصريحاته: "في إطار المجهود الهجومي، تنفذ القوات نشاطات هجومية ملموسة في المنطقة الحدودية حيث قضت على مخربين ودمرت البنى التحتية التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية من خلال إغلاق دوائر النيران والاستخبارات السريعة".

وأردف في هذا الجانب: "تعمل قيادة المنطقة الشمالية بتعاون وثيق مع الوحدات التابعة للأذرع المختلفة. سلاح الجو وقوات المدفعيات والنيران وفرقة الكوماندوز تشهد مستوى عاليا من الترقب للرد فورا وبشكل هجومي على الأراضي اللبنانية على كل اعتداء يصدر عن حزب الله".

هذا ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

كما تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT