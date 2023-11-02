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نائب أمريكي خدم في الجيش الإسرائيلي: عدد الأبرياء الفلسطينيين قليل جدا

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نائب أمريكي خدم في الجيش الإسرائيلي: عدد الأبرياء الفلسطينيين قليل جدا
AFP
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قال بريان ماست، النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا الأمريكية، والذي خدم سابقا في الجيش الإسرائيلي، إن "هناك عددا قليلا جدا من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء".

وماست الذي ارتدى زيه العسكري الإسرائيلي في الكابيتول هيل الشهر الماضي، شارك في جلسة يوم أمس الأربعاء لمناقشة مشروع القانون الذي قدمه، لمنع التمويل الدولي لحركة حماس، والذي تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وفي تصريح خلال الجلسة، شكك المحارب القديم في الجيش الأمريكي ورئيس اللجنة الفرعية للرقابة والمساءلة للشؤون الخارجية بمجلس النواب، في اختيار الكلمات لأولئك الذين ينتقدون القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال: "أود أن أشجع الجانب الآخر على عدم الاستخفاف بفكرة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، كما قيل مرارا وتكرارا"، معتبرا أنه "ليس هناك من مبالغة للقول بأن هناك عددا قليلا جدا من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".

وأضاف: "لم أر مقاطع فيديو للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء الذين كانوا يحاولون حماية الإسرائيليين، والذين كانوا يحاولون وقف الهجمات، ويحاولون إعادة الأسرى بدلا من نقلهم إلى أنظمة الأنفاق"، متهما السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بنشر تعاليم معادية للسامية.

المصدر: The Hill

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