"القناة 13": مقاتلو القسام كانت لديهم عناوين كبار ضباط الجيش لأسرهم

أفادت "القناة 13" الإسرائيلية أن مقاتلي كتائب القسام، الذين شاركوا بعملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر، كانت لديهم خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش، بهدف أسرهم.

وحسب تقرير القناة فإن "من بين العناصر التي تم اكتشافها على جثث المسلحين الذين قتلوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر، كانت هناك خرائط وعناوين لكبار ضباط الجيش الإسرائيلي الذين يعيشون في البلدات الحدودية"، كاشفة أنه "في إحدى الحالات، وصل مقاتلو القسام إلى منزل أحد الضباط، لكن القوات الإسرائيلية الموجودة هناك تمكنت من صدهم".

وذكرت أن "الإرهابيين الذين اجتاحوا قواعد الجيش كانت لديهم خرائط لمساكن الضباط في محاولة واضحة للقبض عليهم".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 9061 قتيلا، و32000 مصاب. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 332 عسكريا، فيما أسرت "حماس" 242 إسرائيل.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"