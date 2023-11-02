"الحشد الشعبي" يبحث أحداث غزة ورئيس أركانه يطلب الاستعداد "لطارئ في الأيام المقبلة"

دعا رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي في العراق "لرفع حالة الإنذارالقصوى استعدادا للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة والتأكيد على الجهوزية العالية للدفاع عن سيادة البلد وحدوده".

وأكد رئيس الأركان خلال الاجتماع الموسع لهيئة الحشد الشعبي وحضور الأمين العام وأمين السر وقادة العمليات وآمري الألوية والتشكيلات ومدراء الصنوف الساندة في الهيئة. "على الجهوزية العالية لجميع المقاتلين في مختلف القواطع والتشكيلات والاستعداد الكامل للدفاع عن سيادة البلد وحدوده الوطنية".

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وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات والتحديات الأمنية في مختلف قواطع العمليات، وحجم الجهوزية العالية التي يتمتع بها الحشد الشعبي إلى جانب بقية القطعات الأمنية للحفاظ على حالة الاستقرار الأمني الكبير الذي يشهده العراق.

كما أشاد رئيس أركان الهيئة "بالنتائج التي حققتها ملحمة طوفان الأقصى".

وجدد رئيس الأركان الإدانة والاستنكار "لجرائم ومجازر الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والوضع المأساوي هناك جراء ممارسات الاحتلال، مشيدا ببيان المرجعية الدينية العليا في دعم قضية الشعب الفلسطيني ومواقف الحكومة العراقية والسيد رئيس مجلس الوزراء في التضامن والإسناد وإرسال المساعدات، فضلا عن بقية الفعاليات الشعبية والمجتمعية المنددة بالعدوان الوحشي على أهلنا في غزة الصمود".

المصدر: RT