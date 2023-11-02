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فورين بوليسي: الكثير من الدبلوماسيين الأمريكيين يعارضون دعم العملية الإسرائيلية

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فورين بوليسي: الكثير من الدبلوماسيين الأمريكيين يعارضون دعم العملية الإسرائيلية
Sputnik
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أفادت مجلة فورين بوليسي، نقلا عن مسؤولين في الخارجية الأمريكية، بأن الكثير من الدبلوماسيين الأمريكيين لا يوافقون على دعم العملية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة: "انزعج كثيرون في السلك الدبلوماسي من تسرع الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في غزة بدلا من العمليات الأكثر دقة واستهدافا للقضاء على قيادة حماس إلى جانب الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم لإسرائيل".

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ووفقا للمجلة، كانت المعارضة داخل وزارة الخارجية أكثر حدة في الأسبوعين الأولين من النزاع، عندما اتبع بايدن نهج الدعم المفرط وغير المحدود لإسرائيل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "هافينغتون بوست" نقلا عن مصادر، أن موظفي وزارة الخارجية الأمريكية يعدون وثيقة تنتقد سياسة قيادة الوزارة لموقفها من تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعمها لإسرائيل.

المصدر: نوفوستي

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