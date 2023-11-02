سوريا.. ضبط أسلحة أمريكية وإسرائيلية بين درعا والقنيطرة

أفادت وكالة "سانا" السورية بأنه تم ضبط أسلحة إسرائيلية وأمريكية بين محافظتي درعا والقنيطرة.

وقالت الوكالة إن "الجهات المختصة في المنطقة الجنوبية ضبطت بالتعاون مع الأهالي كميات كبيرة من الأسلحة بين محافظتي درعا والقنيطرة بينها أسلحة إسرائيلية وأمريكية".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن فجر يوم أمس الأربعاء، عن استهداف بنى تحتية وقاذفات "مورتر" تابعة للجيش السوري في ريف درعا.

وأفاد مصدر عسكري سوري باعتداء جديد شنته القوات الجوية الإسرائيلية ليل الاثنين من اتجاه الجولان المحتل، حيث استهدفت موقعين للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء أمس الأحد، رصد عدد من الصواريخ أطلقت من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل وسقطت في منطقة مفتوحة، وأنه رد على مصادر إطلاق الصواريخ.

واستهدف الطيران الإسرائيلي الأسبوع الماضي نقاطا عسكرية سورية في ريف درعا ما أسفر عن مقتل 8 عسكريين وجرح آخرين، كما استهدف مطاري حلب ودمشق عدة مرات أدى لخروجهما عن الخدمة مؤقتا.

المصدر: "سانا" + RT