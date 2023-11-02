تشاك شومر: مجلس الشيوخ لن ينظر في تقديم مساعدات لإسرائيل على حساب أوكرانيا

أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن المجلس لا ينوي النظر بمشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون حول مساعدة إسرائيل، والذي لا يذكر فيه أوكرانيا.

وقال شومر: "لن ينظر مجلس الشيوخ في هذا الاقتراح الخاطئ جدا الذي قدمه الحزب الجمهوري في مجلس النواب. وبدلا من ذلك، سنعمل على مشروع المساعدة الطارئة الخاصة بنا من الحزبين والذي يشمل دعم إسرائيل وأوكرانيا والأموال للتنافس مع الصين والمساعدات الإنسانية لسكان غزة، الذين هم بأمس الحاجة إليها".

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وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أنه رفض طلب النواب الجمهوريين حذف المساعدات لأوكرانيا من مشروع التشريع حول المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان لها بهذا الصدد، إن "تسييس مصالح أمننا القومي مستحيل"، معتبرة أن "المطالبة بالتعويض عن تلبية الاحتياجات الأساسية للأمن القومي الأمريكي، مثل دعم إسرائيل وحماية أوكرانيا" ستكون "إخلالا بالعملية الطبيعية للحزبين، وقد تكون لها عواقب وخيمة بالنسبة للأمن الأمريكي والتحالفات في السنوات المقبلة".

وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، قد عرضوا بين أمور أخرى، النظر في المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بشكل منفرد، دون توحيدها ضمن تشريع واحد.

وينص مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون على تخصيص 4 مليارات دولار للإنفاق على أنظمة الدفاع الجوية "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، إضافة إلى 1.2 مليار دولار لتطوير منظومة الليزر "الشعاع الحديدي" للدفاع الجوي.

المصدر: نوفوستي