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الخارجية الروسية: نشعر بالصدمة إزاء التقارير من مخيم جباليا

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الخارجية الروسية: نشعر بالصدمة إزاء التقارير من مخيم جباليا
Globallookpress Mohammed Talatenedpa
صورة أرشيفية
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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تشعر بالصدمة إزاء التقارير التي تفيد بمقتل مدنيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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وتابعت زاخاروفا: "لقد صدمتنا المعلومات التي تفيد بوفاة عدد كبير من المدنيين نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم للاجئين في جباليا شمال قطاع غزة"، مشددة على أن موسكو تذكّر بضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر ليبلغ 9061 قتيلا و32 ألف و219 مصابا، من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، إضافة إلى ألف قتيل وفقيد وجريح في مجزرتي جباليا يوم أمس وأول أمس.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى، و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي

المصدر: RT

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