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الخارجية الروسية: روسيا تعمل مع كافة الأطراف لإجلاء مواطنيها من غزة

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الخارجية الروسية: روسيا تعمل مع كافة الأطراف لإجلاء مواطنيها من غزة
Globallookpress Chen JunqingXinHua
صورة أرشيفية
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا تواصل العمل مع كافة الأطراف بنشاط من أجل البدء بسرعة في إجلاء مواطنيها من قطاع غزة.

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جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الخميس، حيث تابعت: "نحن نواصل العمل بنشاط مع السلطات الإسرائيلية والمصرية والفلسطينية. ونجري اتصالات، عدة مرات في الوم الواحد، مع سفراء مصر وإسرائيل في موسكو، وكذلك المنظمات الدولية ذات الصلة، من أجل الشروع في إجراءات الإجلاء في أقرب وقت ممكن".

وكانت وزارة الصحة قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر ليبلغ أكثر من 8796 قتيلا و22 ألف و219 مصابا، من بينهم 3648 طفلا و2290 سيدة، إضافة إلى ألف قتيل وفقيد وجريح في مجزرتي جباليا يوم أمس وأول أمس.

المصدر: تاس

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