هيئة الأسرى: 1900 حالة اعتقال في الضفة منذ بدء "طوفان الأقصى"

أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 65 فلسطينيا على الأقل خلال الساعات الأخيرة في الضفة الغربية حيث بلغت الاعتقالات منذ بدء "طوفان الأقصى" نحو 1900 حالة.

وجاء في بيان الهيئة: "اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس 65 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدتان، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: رام الله، بيت لحم، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة، رافقها عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة (العقاب الجماعي)، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين".

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وبذلك فإن حصيلة حملات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر المنصرم، نحو (1900) حالة اعتقال، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.

وأكدت الهيئة أن حملات الاعتقال هذه تشكل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية، "بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعي) التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين".

المصدر: RT