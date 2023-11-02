القوات الإسرائيلية تشن حملة اقتحامات واعتقالات بمناطق مختلفة في الضفة الغربية

أفادت مراسلتنا، اليوم الخميس، بأن القوات الإسرائيلية نفذت فجرا حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدد من مناطق الضفة الغربية.

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فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية، هذه الليلة، مخيم عقبة جبر جنوب أريحا واعتقلت 3 فلسطينيين، كما اقتحمت مخيم عين السلطان شمالا.

ونفذت القوات الإسرائيلية، اقتحاما لمدينة نابلس من عدة محاور، وشنت حملة اعتقالات طاولت 6 أسرى محررين.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، الليلة ايضا، حي الطيرة بمدينة رام الله، وتمركزت مقابل بناية طنوس، واندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين، أطلقت خلالها الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية توجهت من حي الطيرة إلى حي بطن الهوا بالمدينة، وأطلقت الرصاص الحي صوب بنايات المواطنين، قبل أن تنسحب.

من جهة أخرى، أصيب شابان، فجر اليوم الخميس، بشظايا الرصاص الحي، خلاله استهداف القوات الإسرائيلية سيارة كانا يستقلانها في بلدة ترمسعيا، شمال شرقي رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة، وأطلقت النار باتجاه مركبة أثناء مرورها من المكان، ما أدى لإصابة شابين بشظايا الرصاص الحي، وتم نقلهما للمستشفى، ووصفت إصابتهما بالطفيفة.

في غضون ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، 6 مواطنين من بلدة نعلين غرب رام الله، بينهم طفلان.

وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت حي وادي العين في البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت رئيس البلدية يوسف الخواجا و5 آخرين.

وفي مخيم الجلزون شمال رام الله، اعتقلت القوات الإسرائيلية فجرا شابين، وقد اندلعت مواجهات بالمخيم أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي صوب منازل المواطنين.

إلى ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم، فلسطينيا من مدينة قلقيلية.

كما أفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات في سلواد شرق رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن القوات الإسرائيلية شددت اليوم الخميس من إجراءاتها العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير اللذين يربطان مدن الضفة الغربية بالأغوار الشمالية، وأعاقت حركة تنقل المواطنين، وتسببت بزحمة خانقة.



المصدر: RT+ وفا