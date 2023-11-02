"كتائب القسام" تستهدف قوة إسرائيلية راجلة متحصنة داخل مبنى شمال بيت حانون بقذيفة "TBG"

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء يوم الخميس أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة متحصنة داخل مبنى شمال بيت حانون بقذيفة "TBG".

وفجر اليوم الخميس أعلنت "كتائب القسام" عن استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غربي غزة بقذيفتي "الياسين 105".

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كما أعلنت "كتائب القسام" أنها استهدفت جرافة إسرائيلية أخرى في محور شمال غربي غزة بقذيفة "الياسين 105"، بالإضافة إلى استهداف آليتين إسرائيليتين في محور شمال غربي غزة بقذيفتي "الياسين 105".

وفي حجر الديك، قالت الكتائب إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105"، بالإضافة إلى استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين في جحر الديك بقذيفة RPG مضادة للأفراد.

وقرابة ظهر الخميس، أعلنت "القسام" قصف كيبوتس "نيريم" بقذائف الهاون، كما دمرت آليتين إسرائيليتين شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" وعبوة العمل الفدائيـ بالإضافة إلى تدمير ناقلة جند إسرائيلية قرب مسجد الخالدي شمال غربي غزة بـ"الياسين 105"، وأشارت أيضا إلى أنها دمرت دبابة إسرائيلية في محور شمال غربي غزة بقذيفة من الطراز عينه.

كما أعلنت "كتائب القسام" في وقت سابق أنها قصفت بئر السبع برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.

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ونشرت الكتائب مقطع فيديو يظهر "دك الآليات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة بقذائف الهاون ضمن معركة طوفان الأقصى".

جدير بالذكر أن الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة تواصل اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع.

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT