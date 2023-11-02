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بسبب نقص الوقود .. الأونروا قد تنهي عملها في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة

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بسبب نقص الوقود .. الأونروا قد تنهي عملها في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة
Legion-Media
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قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد يتوقف عملها في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة بسبب انقطاع إمدادات الوقود.

ونقلت قناة الحدث التلفزيونية عن لازاريني، قوله: “نحن نعمل على تقليل استهلاك الوقود كل يوم، وخلال الأيام القليلة المقبلة قد نتوقف عن أنشطتنا في قطاع غزة إذا لم يتم تزويد الوكالة بالوقود”.

وفي وقت سابق، قالت الأونروا إن هناك نحو 690 ألف نازح فلسطيني موزعين على 149 منشأة تابعة للوكالة.

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المصدر: RT

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