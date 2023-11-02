مستوطنون يحرقون محال تجارية وسيارات في نابلس (فيديوهات)

أفادت مراسلة RT بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا المحال التجارية والسيارات في دير شرف غرب نابلس، وقاموا بإحراقها.

وذكرت أن المستوطنين اعتدوا على سيارات الفلسطينيين وأحرقوا إحداها في دير شرف غرب نابلس، كما أشعلوا النيران في محال تجارية.

وندد مفوض السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالهجمات التي يرتكبها "مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين" في الضفة الغربية، معربا عن "قلقه العميق" إزاء ذلك.

وكانت الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، وصف العنف من قبل مستوطنين في الضفة الغربية في ظل الحرب بين حماس وإسرائيل بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل كبير"، وحض إسرائيل على ضبطهم.

كما دانت وزارة الخارجية الفرنسية "أعمال العنف غير المقبولة" التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن إسرائيل تسلح المستوطنين، وتدربهم على قتل الفلسطينيين.

يذكر أنه منذ بداية التصعيد في قطاع غزة، قتل في الضفة الغربية أكثر من 120 فلسطينيا، وأصيب أكثر من ألفي شخص آخرين بجروح، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

كما بلغت حصيلة المعتقلين منذ بدء "طوفان الأقصى" نحو 1900 حالة، حسب هيئة الأسرى ونادي الأسير.

المصدر: RT