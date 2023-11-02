عمان: وصول 53 أردنيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مطار ماركا العسكري

أعلنت الخارجية الأردنية وصول طائرة الإجلاء الأردنية الأولى حاملة على متنها 53 مواطنا أردنيا إلى مطار ماركا العسكري.

وكانت الطائرة وصلت مطار العريش في مصر اليوم الخميس تنفيذا للتوجيهات الملكية بإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، وفق بيان الخارجية الأردنية.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، أن عمليات الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة، لضمان إجلاء جميع المواطنين الأردنيين من غزة وبالسرعة الممكنة.

وجدد الناطق القضاة دعوة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة وفق أرقام هاتفية حددتها الوزارة على موقعها.

المصدر: RT