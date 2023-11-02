إسرائيل تنشر مشاهد إسقاط صاروخ يمني خلال الأيام الماضية (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد تظهر إسقاط القوات الجوية الإسرائيلية صاروخا تم إطلاقه من اليمن خلال الأيام الماضية.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) أمس الأربعاء إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق إسرائيل، "وقد وصلت إلى أهدافها".

חיל האוויר חושף - כך יורט טיל שיוט ע"י מטוס ה"אדיר", וטק"ק ע"י מערכת ההגנה לטווח רחוק "חץ" >> pic.twitter.com/A3qnO3l8L7 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 2, 2023

وأفادت وسائل إعلام عبرية فجر الأربعاء بأن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.

كما قال المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع، الثلاثاء الماضي إنه تم إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية، مضيفا: "قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخِ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT