تسيير طائرة إلى العريش لإجلاء 53 أردنيا من غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية تسيير طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، إلى مطار العريش في مصر، لنقل 53 مواطنا تم إجلاؤهم الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن الطائرة ستصل إلى مطار ماركا العسكري في تمام الساعة 14:15 بعد ظهر اليوم الخميس، مبينا أن "53 مواطنا أردنيا سيتم نقلهم إلى المملكة على متن هذه الطائرة التي حملت على متنها، اليوم، مساعدات إنسانية إغاثية وطبية، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأضاف القضاة أن 196 مواطنا أردنيا تم استقبالهم، مساء الأربعاء، في الجانب المصري من معبر رفح وتأمين مستلزماتهم، من قبل فريق السفارة الأردنية في القاهرة، حيث تم تأمين عودة عدد كبير منهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة الدولي.

وأشار إلى أن هذه الرحلة هي الأولى لإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، منوها إلى أن عملية الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.

المصدر: RT