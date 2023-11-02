فصائل عراقية تعلن استهداف هدف حيوي إسرائيلي على سواحل البحر الميت

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان مساء الخميس عن استهداف هدف حيوي إسرائيلي على سواحل البحر الميت.

وقالت في البيان "نصرة لأهلنا في غزّة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم هدفا حيويا للكيان على سواحل البحر الميت".

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وشددت في بيانها "على أن المقاومة الإسلامية مستمرة في دك المعاقل الإسرائيلية".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت سابقا استهداف قواعد عسكرية في العراق وسوريا تتواجد فيها قوات أمريكية، حيث أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي تعرضت منذ بداية أكتوبر لما لا يقل عن 16 هجوما في العراق وسوريا متهما "ميليشيات مدعومة من إيران" بالوقوف خلف الهجمات.

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيلا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT