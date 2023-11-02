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مراسل RT: انقطاع الاتصالات الهاتفية عن قطاع غزة مرة أخرى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل

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مراسل RT: انقطاع الاتصالات الهاتفية عن قطاع غزة مرة أخرى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل
Globallookpress
قطاع غزة
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قال مراسل RT مساء يوم الخميس إن الاتصالات الهاتفية انقطعت عن قطاع غزة مرة أخرى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

والأربعاء قالت شركتا الاتصالات الفلسطينية و"جوال" إن كافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة انقطعت.

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وذكرت الشركتان في تغريدتين منفصلتين عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن انقطاع الخدمات نجم عن تعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الاتصالات وخدمات الإنترنت انقطعت في العديد من المرات خلال الفترة الماضية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيلا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT

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