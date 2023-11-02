"جيروزاليم بوست": إصابة منزل بصورة مباشرة شرق تل أبيب بصاروخ أطلقته "حماس"

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" مساء يوم الخميس بأن منزلا في إلعاد شرق تل أبيب أصيب بصاروخ أطلقته حماس على وسط إسرائيل في وقت سابق اليوم.

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وأضافت الصحيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، مشيرة إلى أن رجلا وامرأة في السبعينيات من العمر يسكنان بالمنزل دخلا الملجأ قبل أن يسقط الصاروخ.

وأفادت نقلا عن مصادر بأنهما لم يصابا ولم يحتاجا إلى رعاية طبية.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية للصحيفة "لو لم يدخلا الملجأ، لكان هذا الحدث قد انتهى بمأساة".

تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، كما أنها تستهدف أيضا العمق الإسرائيلي.

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ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT + "جيروزاليم بوست"