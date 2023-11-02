"صورة للتاريخ".. مقاتل القسام يضع العبوة على دبابة إسرائيلية من مسافة صفر

في لقطة جديرة بأن يخلدها التاريخ على صفحاته، ظهر مقاتل من القسام وهو يلتحم بآلية عسكرية إسرائيلية في غزة ليضع عبوة فدائية فوقها وكأن طفل الأمس قد كبر وتحول الحجر لسلاح بين يديه.

ونشر الإعلام الحربي لكتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، لقطة للتاريخ عندما ظهر أحد مقاتلي القسام لقطة من مشاهد التحام مقاتلي الكتائب بآليات العدو شرق حي الزيتون في قطاع غزة، وتدمير إحداها من المسافة صفر باستخدام عبوة العمل الفدائي وقذيفة "الياسين105".

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وأظهرت المشاهد، خروج أحد مقاومي القسام من النفق، ووضعه عبوة العمل الفدائي على الدبابة المتوغلة شرق حي الزيتون، ومن ثم عودته بسلام.

بعد ذلك، يطلق مقاومو القسام قذيفة "الياسين 105" على الدبابة، ويدمروها، ثم يعود مقاومو القسام للتحصيل بقايا الدبابة العسكرية وقد أصبحت حطاما.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قال في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، دمرنا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو، وأعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو.

وأضاف: "إن مجاهدينا يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل الصهيوني المختلفة، ودمرنا كتيبة دبابات وقتلنا وأصبنا عدداً من جنود العدو".

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ومع دخول الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع ضحايا القصف المتواصل إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.

المصدر: RT