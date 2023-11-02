تجدد القصف الإسرائيلي جنوب لبنان

تجدد القصف الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الخميس على القطاعين الغربي والشرقي جنوب لبنان.

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وأفادت مراسلتنا بأن القصف الإسرائيلي استهدف أطراف الناقورة حيث انطلقت صفارات الإنذار في مركز اليونيفل في القطاع الغربي، كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أيضا أطراف طيرحرفا⁩ وأطراف يارين والجبين.

وأفادت المراسلة بسقوط 3 قذائف في محيط بلدة الفرديس

وسقوط قذيفة رابعة في حديقة منزل دون وقوع إصابات، مصدرها موقع للجيش الاسرائيلي في رويسات العلم بالقطاع الشرقي.

وتشهد أجواء منطقة صور وصولا الى صيدا تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع الإسرائيلي.

سياسيا، تساءل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب بعد لقاءات ثنائية مع سفراء كل من هنغاريا، وتشيكيا، والنمسا، والباراغواي، وهي ضمن الدول التي صوتت حكوماتها ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بهدنة إنسانية في غزة وإدخال المساعدات، تساءل عن تصور الغرب بعد انتهاء الحرب، وقال: هل يوجد لدى الغرب حل سياسي بعد انتهاء العدوان على غزة لأننا لم نتبلغه؟.

وأسف بوحبيب لانقسام أوروبا والعالم حول التصويت ضد هذا القرار، أو لنأي بعض الدول بنفسها وامتناعها عن التصويت، وحث الدول الغربية وأصدقاء إسرائيل للضغط عليها لوقف تهديداتها اللفظية بتدمير لبنان واعتداءاتها العسكرية على الجنوب اللبناني.

المصدر: RT