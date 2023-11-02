البحرين تؤكد أن سفيرها لدى إسرائيل عاد إلى المملكة والسفير الإسرائيلي غادر إلى بلاده منذ فترة

أكد مركز الاتصال الوطني البحريني بيان مجلس النواب البحريني بأن سفير المنامة في تل أبيب قد عاد إلى المملكة منذ فترة، وأن سفير إسرائيل لدى البحرين قد غادر المملكة أيضا منذ فترة.

ونوه المركز بأن الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل أبيب قد توقف منذ عدة أسابيع.

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وشدد المركز على "نهج البحرين الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة والذي يتحقق من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وصولا لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

ونوه بأن أولوية الجهود في هذه المرحلة يجب أن تتركز على حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.

كما أكد على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

أعلن مجلس النواب البحريني، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن السفير الاسرائيلي غادر المملكة، مقابل عودة سفيرها من إسرائيل إضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية معها، لكن الخارجية أكدت استقرار العلاقات.

المصدر: وكالة أنباء البحرين