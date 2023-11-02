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تصريح لبلينكن عن قيام الحوثيين وحزب الله بضرب إسرائيل على خلفية الحرب في غزة

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تصريح لبلينكن عن قيام الحوثيين وحزب الله بضرب إسرائيل على خلفية الحرب في غزة
Legion-Media
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، العمل على تجنب أي تصعيد للنزاع الراهن، بعد قيام كل من "الحوثيين" في اليمن و"حزب الله" في لبنان بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال بلينكن للصحفيين قبل أن يتوجه إلى الشرق الأوسط: "كنا واضحين للغاية بشأن الإجراءات التي نتخذها، بأننا مصممون على ردع أي تصعيد".

هذا وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق إسرائيل، "وقد وصلت إلى أهدافها".

كما أكد المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.

ومع دخول الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع ضحايا القصف المتواصل إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.

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المصدر: أ ف ب 

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