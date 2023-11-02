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بعد ساعات من إطلاقها في السعودية.. حملة إغاثة غزة تجمع أكثر من 125 مليون ريال

أخبار العالم العربي

بعد ساعات من إطلاقها في السعودية.. حملة إغاثة غزة تجمع أكثر من 125 مليون ريال
Legion-Media
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تجاوز إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، عبر منصة "ساهم"، 125مليون ريال، شارك فيها أكثر من 200 ألف متبرع.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة شعبية سعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح المركز أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحاجة لمن يقف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب.

وكان المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله الربيعة قد أعلن أن الملك سلمان بن عبدالعزيز تبرع بـ30 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين، كما تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ20 مليون ريال للحملة.

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وتأتي هذه الحملة في إطار حرص السعودية على الوقوف مع الشعب الفلسطيني، واستمرارا للدعم الإنساني والتنموي السعودي المتواصل للشعب الفلسطيني.

المصدر: صحيفة سبق+ RT

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