شاهد.. "القسام" تنشر فيديو تدمير آليات إسرائيلية من مسافة صفر شرق حي الزيتون

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس مساء الخميس مشاهد من التحام مقاتليها بآليات إسرائيلية شرق حي الزيتون وتدمير إحداها من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي وقذيفة "الياسين 105".

وفي وقت سابق، أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام في كلمة صوتية تدمير آليات إسرائيلية وقتل وإصابة العديد من الجنود الإسرائيليين.

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT