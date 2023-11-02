أبو عبيدة: دمرنا كتبية دبابات إسرائيلية خلال 24 ساعة وقتلنا الكثير من الجنود الإسرائيليين

أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام في كلمة صوتية مساء يوم الخميس، أنهم دمروا كتبية دبابات إسرائيلية خلال 24 ساعة وقتلوا وأصابوا العديد من الجنود الإسرائيليين.

وقال أبو عبيدة "ضمن معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام، دمرنا ناقلة جند ساعة بقذيفة RPG-7 على محور الكرامة شمال غرب غزة".

وأضاف الناطق باسم "القسام" "يواصل مجاهدونا في شمال غرب غزة وجنوبها، وفي بيت حانون، التصدي لقوات الاحتلال، وتنفيذ هجمات ناجحة ضد آليّات الاحتلال وجنوده".

وصرح أبو عبيدة "لا نكاد نحصي عمليات مجاهدينا، دمّر مقاتلونا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر، بمضادات الدروع، والالتحام المباشر، وبالمسيّرات".

وأشار في السياق إلى أن الكتائب دمّرت 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة يوم الخميس.

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

يتبع..