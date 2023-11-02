خبراء أمميون يحذرون: الفلسطينيون معرضون لخطر الإبادة الجماعية

اعتبر خبراء الأمم المتحدة أن الفلسطينيين معرضون لخطر الإبادة الجماعية. وحملوا حلفاء إسرائيل "أيضا مسؤولية ما يحدث"، ودعوا إسرائيل وحلفاءها إلى "الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار" .

وقال الخبراء في بيان إن الوقت ينفد لتلافي الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشاروا إلى أنهم "ما زالوا مقتنعين بأن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية".

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وأكدوا أن حلفاء إسرائيل "يتحملون أيضا مسؤولية ما يحدث" ويجب عليهم اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع "مسارها الكارثي".

وأدان الخبراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، ووصفوها بأنها "انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب".

ودعوا إسرائيل وحلفاءها إلى "الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار".

ووقع البيان 7 خبراء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومن بينهم فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل و32 ألف جريح فلسطيني.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: تاس