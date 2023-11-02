مظاهرات حاشدة في باريس دعما لفلسطين ومطالبة بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

شهدت العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم، مظاهرات حاشدة دعما لفلسطين ومطالبة الحكومة بالتدخل لوقف الحرب على قطاع غزة.

وخرج المتظاهرون في احتجاجات دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف، مطالبين الحكومة بالتدخل لوقف إطلاق النار.

ودعت منظمات وجمعيات وأحزاب يسارية إلى مظاهرة حاشدة في باريس ومدن أخرى يوم السبت 4 نوفمبر دعما لفلسطين ووقف الحرب.

كما جددت الدعوة إلى تجمع اليوم الخميس، في باريس عند الساعة 20:30 بتوقيت موسكو.

هذا وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة سجلت 218 هجوما على المرافق الصحية في قطاع غزة.

ومع دخول الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع ضحايا القصف المتواصل إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.

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المصدر: RT