ألمانيا تمنع أنشطة "حماس"

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، حظر أنشطة حركة "حماس"، المصنفة بالفعل كمنظمة إرهابية في البلاد. كما حظرت أنشطة مجموعة "صامدون" المؤيدة للقضية الفلسطينية.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في بيان إنه "تم حظر اليوم بشكل كامل أنشطة منظمة حماس الإرهابية التي تهدف إلى تدمير دولة إسرائيل".

وأفادت بأنه سيتم أيضا حل الجناح الألماني لحركة "صامدون"، معتبرة أن "الشبكة الدولية تعمل تحت ستار مجموعة تضامن للسجناء لنشر دعاية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية".

واعتبرت أن "احتفالات صامدون بعد مجزرة حماس في أكتوبر في إسرائيل مثيرة للاشمئزاز".

وقال موقع taz الألماني إن السلطات بدأت بتتبع نشاط الجماعات المؤيدة لـ"حماس" والمسؤولة عن الاحتجاجات "المعادية للسامية"، وفي هذا الصدد حظرت نشاط مجموعة سورية صغيرة تدعى "صامدون"، ولا تضم سوى عشرات الأشخاص فقط، وهي مكونة بشكل أساسي من اللاجئين السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين منتصف العشرينيات ومنتصف الثلاثينيات والذين جاؤوا إلى ألمانيا منذ عام 2015.

ولفت الموقع إلى أن هناك مخاوف متصاعدة في ألمانيا من تزايد مشاعر عداء اليهود من قبل نشاط الأشخاص الداعمين لـ"حماس" ولا تعرف السلطات كثيرا عن المجموعة التي تقول إنها شبكة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

المصدر: "رويترز" + taz