إصابة 3 جنود إسرائيليين خلال الساعة الأخيرة في الاشتباكات بقطاع غزة

أفاد مصدر مطلع لـ"شبكة قدس" بإصابة 3 جنود إسرائيليين في الاشتباكات بقطاع غزة خلال الساعة الأخيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

ومن جهتها، قالت "كتائب الأقصى" في بيان: "مقاتلونا يشتبكون مباشرة مع مدرعات الاحتلال بقذائف (م/د) والأسلحة المتوسطة ويؤكدون وقوع إصابات وقتلى في صفوف الاحتلال على المحور الغربي لمنطقة (المقوسي -الكرامة)".

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل و32 ألف جريح فلسطيني.

وذكرت الوزارة أنه من بين القتلى الـ9061 يوجد 3760 طفلا و2326 سيدة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: وكالات