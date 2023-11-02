"سرايا القدس": أوقعنا قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم قرب فندق المشتل شمالي غربي غزة

قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين اليوم الخميس إنها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم قرب فندق المشتل شمالي غربي غزة.

وأضافت في بيان مقتضب "أنها اشتبكت مع القوة الإسرائيلية في تمام الساعة 3 بعد ظهر اليوم من مسافة صفر وحققت إصابات مؤكدة فيها بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس" أنها استهدفت التحشيدات العسكرية في محيط مبنى السفينة شمال غربي قطاع غزة بقذائف الهاون.

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كما أعلنت أيضا أنها استهدفت صباح الخميس الحشودات العسكرية الإسرائيلية قرب مستوطنات حوليت ومفتاحيم وعميعاز برشقة صاروخية مكثفة.

وقد دخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل و32 ألف جريح فلسطيني.

وذكرت الوزارة أنه من بين القتلى الـ9061 يوجد 3760 طفلا و2326 سيدة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT