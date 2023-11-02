وسائل إعلام: تعزيزات عسكرية إسرائيلية لجنين عقب اشتباكات بين عناصر فلسطينية وقوة خاصة إسرائيلية

قاالت وسائل إعلام فلسطينية مساء الخميس إن تعزيزات عسكرية إسرائيلية في طريقها إلى جنين بعد اكتشاف مسلحين فلسطينيين لقوة خاصة إسرائيلية والاشتباك معها في حي الهدف.

وأفادت "شبكة قدس" الإخبارية بأن المسلحين الفلسطينيين اكتشفوا حافلة صغيرة ومركبة تقل جنود القوات الخاصة، وانتظروا بدء ترجلهم ثم أطلقوا النار تجاههم.

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وذكرت وزارة الصحة أن شابا فلسطينيا يدعى سليمان محمد ستيتي (31 عاما) قتل برصاص إسرائيلي في جنين.

وأضافت الوزارة أن إصابة خطيرة في البطن وأخرى متوسطة في الحوض وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

وكان الهلال الأحمر قد قال إن شابا أصيب بالرصاص الحي على مستوى الصدر خلال اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين، وأكد أن إصاته خطيرة جدا.

هذا، وأشارت وسائل الإعلام إلى أن اشتباكات عنيفة تدور رحاها على أطراف مخيم جنين.

ونشرت صفحات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين، كما تداولوا مقاطع توثق أصوات الرصاص خلال الاستباكات.

أما في قطاع غزة فيواصل الجيش الإسرائيلي قصفه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"في 7 أكتوبر.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية