البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني في حرب غزة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، يوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يعتقد أن إسرائيل تتجاهل القانون الإنساني الدولي بشأن الوضع في قطاع غزة.

وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، لفت الصحفيون الانتباه إلى أن بايدن، في تصريحاته، كثيرا ما يدعو إسرائيل إلى الالتزام بـ"قوانين الحرب الدولية"، وأن الجانب الإسرائيلي لا يلتزم بهذه القوانين.

وأجاب كيربي: "لا.. واشنطن تتوقع من إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لتقليل الخسائر في صفوف السكان المدنيين في غزة".

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضغوطا وتحذيرات متزايدة، داخل الحزب الديمقراطي، بسبب دعمه لإسرائيل، كما أكد المجلس الإسلامي الأمريكي وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي إنهم سيمتنعون عن التصويت لصالحه، ما لم تتخذ واشنطن خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.

هذا واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن الفلسطينيين معرضون لخطر الإبادة الجماعية. وحملوا حلفاء إسرائيل "أيضا مسؤولية ما يحدث"، ودعوا إسرائيل وحلفاءها إلى "الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار".

ومع دخول الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع ضحايا القصف المتواصل إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.

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المصدر: نوفوستي