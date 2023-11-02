إسرائيل تحدد شروطها مقابل تزويد مستشفيات قطاع غزة بالوقود الضروري

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن بلاده مستعدة لتزويد مستشفيات غزة بالوقود الضروري وذلك برقابة إسرائيلية صارمة "لضمان عدم وصوله إلى حركة حماس".

وأكد هاليفي أن هذا الأمر لن يكون ممكنا إلا برقابة صارمة من إسرائيل، لافتا إلى أنه: "إذا لزم الأمر، سيتم نقل الوقود تحت سيطرة إسرائيلية إلى المستشفيات."

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وقال: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم نقل هذا الوقود إلى حماس".

وفي المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوأنه "لم تتم الموافقة على إدخال الوقود إلى قطاع غزة"، بحسب ما جاء في تدوينة لراديو AllRadio.Net في موقع "إكس".

وأصبح معروفا في وقت سابق أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف المستشفى الوحيد لمعالجة مرضى السرطان في قطاع غزة.

وقبل ذلك أيضا، وجهت إسرائيل تحذيراتها بقصف "مستشفى القدس" في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن 16 مستشفى، و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

הרמטכ"ל הלוי: "נראה מתי ייגמר הדלק בעזה - ודלק יועבר עם פיקוח לבתי החולים" • לשכת נתניהו: "לא אושרה הכנסת דלק לעזה"@Doron_Kadoshpic.twitter.com/icDbuMsZhb — גלצ (@GLZRadio) November 2, 2023

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت اليوم ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.

وذكرت الوزارة أن من بين القتلى الـ9061 يوجد 3760 طفلا و2326 سيّدة، بالإضافة إلى 1000 قتيل وفقيد وجريح في مجزرتي جباليا.

المصدر: RT