الكرملين: زيارة محمود عباس إلى روسيا مدرجة على جدول الأعمال

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا تزال مدرجة على جدول الأعمال، إلا أنه من الصعب الحديث الآن عن الموعد المحدد لهذه الزيارة.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع: "قلنا سابقا إن مثل هذه الزيارة مدرجة على جدول الأعمال، لكن من الصعب الحديث الآن عن الموعد المحدد لهذه الزيارة لأسباب واضحة"، وأضاف أنه سيتم الاتفاق على الموعد مستقبلا.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد أعلن في وقت سابق عن زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني قريبا إلى روسيا لبحث النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وسبل حل الأزمة ومنع تفاقم الأوضاع مستقبلا.

بدوره صرح السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل بأن التحضير لزيارة محمود عباس إلى موسكو جار.

المصدر: تاس